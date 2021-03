Otra vez Dayro: fue sorprendido en un bar en Bolivia y la pasó mal

Dayro Moreno ya es noticia en Bolivia por una de las dos cosas que más le gusta hacer en la vida. No fue por su talento para hacer goles, si no por su irresistible costumbre de gozar de la vida nocturna. El atacante colombiano juega por estos días en Oriente Petrolero, equipo de Santa Cruz de la Sierra, y fue encontrado por hinchas en un bar de la ciudad.



Medios bolivianos, especialmente en redes sociales, indican que Dayro fue visto en un bolicheen aparente estado de embriaguez. Al darse cuenta de que era el delantero estrella que había fichado Oriente Petrolero, aficionados del equipo lo increparon y le reclamaron su comportamiento.



Dayro estaba en su día de descanso, pues el sábado jugó los 90 minutos con Oriente Petrolero en la derrota 1-0 contra Independiente Petrolero, en la segunda fecha de la Liga Boliviana. Sin embargo, los hinchas esperan un buen comportamiento y que rinda de acuerdo a la inversión que hizo el club para ficharlo. Oriente lleva dos derrotas, pues cayó 5-2 con The Strongest en la primera jornada; y hasta el momento, el colombiano no ha anotado.



Así, en redes se ve un video en el que, aparentemente, Dayro tuvo que salir corriendo del lugar en donde se encontraba, pues los aficionados, en masa, lo obligaron a irse, repitiéndole que tenía que comportarse y otras palabras de mayor calibre. ¡Dayro no cambia!