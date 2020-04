Se pasa de tierno: Cristiano Ronaldo y un lindo momento con sus hijos

Cristiano Ronaldo no ha parado de ejercitarse. Mientras el fútbol en el mundo está suspendido a causa del coronavirus, y la Serie A de Italia cuenta los días para volver a ver a la figura portuguesa con la Juventus, CR7 sigue manteniéndose a punto físico para volver en condiciones óptimas.



Desde el aislamiento, Cristiano no baja su ritmo y no rompe sus hábitos de fuertes sesiones de ejercicio. Se mete a su gimnasio personal y le dedica una buena cantidad de tiempo a su acondicionamiento. Pero Alana, Eva María y Mateo Ronaldo, quieren estar al lado de su padre todo el tiempo.



Y es que los tres pequeños hijos de la estrella lusa son unos curiosos y quieren saber por qué anda tanto tiempo ejercitándose Ronaldo, qué tipo de cosas hace, y, por qué no, ayudarle a CR7 haciendo parte de sus rutinas.



Cristiano se pasó de tierno y publicó un lindo video en el que sus pequeños terminaron convirtiéndose en un par de pesas, con las que el futbolista se ejercitó.