Así fue el rifirrafe de Andrea Guerrero y Carlos Antonio Vélez al aire

Avanza el Mundial de Catar y quienes tienen el privilegio de estar en Doha viéndolo de primera mano son protagonistas.

Recientemente, tras la victoria de Argentina 2-0 contra Polonia, llegó el momento de las discusiones en Win Spors entre Andrea Guerrero y Carlos Antonio Vélez al aire, una situación que dejó una sensación de tensión.



“Llevo muchos años, 12 Mundiales, viendo a Polonia y son un desastre. Son de palo, son los hombres de hielo”, empezó diciendo Vélez. Pero Guerrero respondió: “A los jugadores de Polonia de 2018 yo los vi superbién”.



Más adelante ella añadió: “a Polonia le ganamos 3-0 en el mejor partido de Colombia en el último tiempo… con James y ‘Juanfer’ en la cancha”. Y él sorprendido le contestó: “¿No me diga?... ¿En serio, a Polonia? No. Si usted dice eso, que el mejor partido de un equipo es enfrentando a Polonia, está renegando de la historia porque Polonia nunca ha hecho un buen Mundial... La invito a que haga un repaso histórico de las actuaciones de Polonia”.



Como en un examen, Vélez la cuestionó: “¿Usted por qué no averigua cuál fue el arquero con más atajadas del Mundial 2014?" Y ella respondió “No sé porque el pasado ya fue y el futuro no existe”.



Así fue la discusión al aire: