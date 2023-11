Lágrimas en despedida de Campo Elías Terán de Win: 'será difícil'

Termina un ciclo en Win Sports y sucede al aire, con momentos felices pero también con la nostalgia que hace llorar.

Campo Elías Terán Jr. se va del canal después de 11 años de trabajo, desde su fundación, y con el prestigio y lr reconocimiento de haber sido el encargado de cubrir la Selección Colombia y viajar por todo el mundo y haber sido panelista y comentarista.



Terán agradeció a sus compañeros de trabajo por el tiempo compartido y explicó sus razones para aceptar el cargo de director de deportes de Cartagena.



"Es un momento difícil, pero era una decisión que había que tomar y de la que me siento muy orgulloso de haber tomado. La confianza que me ha dado el alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay, de trabajar por la ciudad, es un sueño”, dijo.







☀☕ ¡Muchas gracias @campoeliasjr por estos años de entrega, conocimiento y amor por la profesión! ¡Win Sports siempre será tu casa!



☀☕ ¡Muchas gracias @campoeliasjr por estos años de entrega, conocimiento y amor por la profesión! ¡Win Sports siempre será tu casa!

Y añadió: “Sin lugar a dudas esta es mi casa, aquí he pasado 11 años de mi vida, son muchos recuerdos, va a ser difícil, pero bueno, los extrañaré bastante”.



“Son muchos recuerdos, crecimiento y, sobre todo, agradecimiento a toda la gente que ha pasado y está en el canal. Siempre mucho cariño… Me he dedicado a esto 29 años de mi vida, 11 aquí, esta es mi vida”, precisó el periodista, encantado de la nueva oportunidad que tiene en frente.

