Fuerte cruce: discusión de dos periodistas al aire en Espn Argentina

Fuerte discusión en la televisión deportiva en Argentina. En el programa ESPN Fútbol Club se generó un clima tenso al producirse un candente cruce entre el conductor Alejandro Fantino y el periodista Miguel Simón, por unas declaraciones que dio Simón en una entrevista a la revista Enganche.

“Algunos me decían: ‘Vos estás incómodo en el programa de los lunes con Fantino’. Pero para nada. Cada uno va por su calle. Tengo compañeros que de verdad hacen muy bien su trabajo. Alejandro es buenísimo haciendo su trabajo. Él lo sabe. Alejandro no hace lo que hago yo, pero yo de ninguna manera puedo hacer lo que hace él, que lo ejerce fenómeno. Yo no puedo animar el show. Me encantaría, eh. Pero no puedo. Soy malo en eso. Ojalá aprenda”, declaró Simón.



A Fantino no le gustaron las palabras de su compañero, y sin importarle que estuvieran al aire, lo encaró para pedirle explicaciones por lo que dijo. “¿Para vos lo que yo hago no es periodismo?”, encendió la conversación.



Aquí, todo lo que pasó entre los dos periodistas: