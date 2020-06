‘Si subo videos de la Premier, son capaces de cerrarme el canal’

Sergio Agüero revolucionó el mundo de los videojuegos, a partir de sus exitosas transmisiones por las diferentes plataformas. Bien sea jugando, comentando o contando anécdotas de su carrera, el argentino es tendencia con cada stream.



En esta oportunidad, el jugador del Manchester City habló sobre sus ocasiones perdidas frente al Arsenal en el regreso de la Premier League y lanzó dardos contra la competición.

Respecto al duelo frente a los londinenses, el ‘Kun’ dijo: “Entré 10-15 minutos y la que tuve, pegó en el palo. El gol que me erré la puta madre. Por lo menos pegó en el palo y después vino el gol”.



Justo después, lanzó una crítica a la Premier por el hecho de no poder mostrar las acciones del partido durante su transmisión: “No podemos poner nada de la Premier, los partidos. A la Premier no le importa nada, te sacan de los pelos de una. Son capaces de sacarme de Twitch”.