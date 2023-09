Habló Cantillo: así explicó escándalo de infidelidad con DJ brasileña

Los trapos sucios, en la era de las redes sociales, ya no se lavan en casa. Y de esa mala noticia han quedado notificados todos, especialmente los que son personajes públicos.

Acaba de ocurrirle a Víctor Cantillo, jugador del Corinthians y quien se vio involucrado en un escándalo de infidelidad, cuando la DJ brasileña Monaliny Soares mostró en video de ella en la casa del jugador, donde vive con su familia.



El futbolista se pronunció sobre el tema en sus redes sociales con un corto pero contundente mensaje: "En las últimas horas han surgido informaciones que buscan perjudicar la estabilidad de mi mujer y mis dos hijos. Rechazo categóricamente esa intención y pido respeto por la privacidad de mi hogar”, dijo.





Mensaje de Víctor Cantillo Foto: Tomado de Instagram @victorcantillo_oficial

El futbolista dijo que el video no es actual: “Después de las repercusiones de un video antiguo circulando por las redes, yo y mi familia preservaremos nuestras cuestiones personales, sin exposición. Estoy concentrado y enfocado en este momento decisivo de mi equipo”, añadió.



Vale recordar que en los últimos días, Soares hizo público un video en la residencia de Cantillo, donde se ven las fotos, los juguetes y las cosas de su esposa e hijos, en el que decía: “¿Y esta traición? —risas— Al jugador del Corinthians, Cantillo, no le importó mucho llevarme a su casa, con todo de su esposa”.



La DJ concedió una entrevista en la revista ‘Quem’ en la que aseguró: “Su esposa se había ido de viaje con sus padres y él me envió un mensaje diciendo que iba a hacer una fiesta en su departamento con amigos y conocidos. Así que nos quedamos allí y dormimos en el apartamento con él. En la habitación de él y su esposa”.

Para Cantillo es una situación del ámbito de su vida privada y no se espera que haga más pronunciamientos. De su relación extramatrimonial, que ya es pública, cortesía de la DJ Soares, se ocupará con los suyos.