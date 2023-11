Giro en caso de Dani Alves: víctima aceptaría indemnización económica

El caso del ex futbolista Dani Alves podría tener un giro, tras una decisión de su presunta víctima de abuso sexual que afectaría el juicio que se le sigue en Barcelona.

Cuando empezó el proceso, la víctima le dijo a la jueza del caso que renunciaba a la indemnización económica porque lo que quería era justicia y cárcel por el posible hecho, ocurrido en una discoteca, en diciembre de 2022.



El diario La Vanguardia anunció que, en un escrito de acusación de la Fiscalía, quedó claro que la víctima de 23 años de edad ya no renuncia a la indemnización ofrecida por los abogados del exjugador.



Ester García, abogada de la mujer, rectificó la declaración de su clienta en agosto y n descartó que sea recompensada, alegando que ella tiene problemas de depresión como consecuencia de la violación, permanece en tratamientos psicológicos y no ha logrado conseguir un trabajo estable.



Mientras la Fiscalía solicita a la Audiencia de Barcelona que imponga diez años de libertad vigilada a Alves, una vez sea condenado a prisión, y que se le prohíba acercarse a menos de mil metros de la víctima o comunicarse con ella durante diez años, los abogados del ex jugador alegan que ya consignaron los 150.000 euros fijados por la jueza de instrucción del caso por el delito de agresión sexual.



El proceso sigue en desarrollo en Barcelona, a la espera de fechas oficialmente para el juicio, pero esta decisión de la víctima podría cambiar todo el panorama.