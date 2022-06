¿Y si no fue infiel? Dicen que Shakira y Piqué tenían relación abierta

Que toda historia tiene dos versiones, sin duda. Y que aún falta escuchar la de Gerard Piqué, sobre su separación de Shakira, también. El futbolista ha sido señalado en medios españoles de ser la causa de la ruptura por una infidelidad con una chica 20 años menos que la colombiana, pero ahora desde su entorno deslizan otra versión, hasta ahora desconocida.

El programa 'Viva la vida', de la cadena española, Tele 5 entregó una historia totalmente opuesta a la que contaron Laura Fa y Lorena Vázquez en su podcast, dando la primicia de la noticia del momento en la farándula.



Según el periodista José Antonio Avilés, no es cierto que el deportista fuera quien decidió confirmar ante la opinión pública la relación, lo que de hecho le habría causado sorpresa: "alguien muy, muy cercano a Piqué me ha asegurado que no ha habido ninguna infidelidad por su parte. Están muy sorprendidos con la ruptura y con el comunicado que Shakira ha enviado



¿Por qué la sorpresa si hace tres meses que, en teoría, no están juntos? Porque, según explicó la fuente, hace años ambos decidieron tener una relación abierta, es decir sin restricciones para salir con otras personas, lo que iría muy en la onda de no haberse casado nunca, a pesar de 12 años de relación y dos hijos juntos.



"Su acuerdo habría sido, 'tú haces lo que quieres y yo hago lo que quiero, pero de cara a la galería seguimos siendo pareja'", dijo Avilés.



Así las cosas, sobre un acuerdo explícito, tiene sentido que no se configure una infidelidad. Pero sigue la duda: ¿entonces por qué Shakira decidió terminar? ¿Qué supo? ¿De qué se enteró que le pareció tan grave para romper un acuerdo con tantas libertades? El último mensaje de ella para él, uno muy cariñoso por cierto, no da a entender que estuvieran en crisis... algo fuera de lo normal pareció ocurrir:



Las 'mamarazzis', como se conoce a las periodistas que publicaron la separación en exclusiva, dicen que ella descubrió la infidelidad con la chica, una rubia de la que solo se sabe que trabaja en eventos publicitarios, pero que fue él quien decidió sacar el comunicado, al parecer para estar libremente en público con su nueva conquista... o con cualquier otra. Dicen ellas que la colombiana "prefería esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos" antes de hacer trámites para separarse. ¿Quién dice la verdad? Algo en esta historia todavía está por contarse...