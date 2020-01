Misterio resuelto: Guardiola explicó fiesta de jugadores con italianas

El entrenador del manchester City, Pep Guardiola, ha dado luces en las últimas horas sobre una muy comentada fiesta que sus dirigidos habrían tenido con un grupo de modelos italianas.

Según las informaciones de la prensa británica, y las publicaciones de las 'instagramers' en el hotel Mere Golf Resort & Spa, las italianas habrían llegado a la ciudad para participar en una fiesta privada con jugadores de la plantilla 'blue', tras la goleada contra Aston Villa.



Sin embargo, Guardiola no mencionó encuentros secretos sino que reconoció que, efectivamente, había un plan de sus jugadores que él no desconocía: "Lo sabía", contestó cuando fue indagado sobre el tema en una rueda de prensa previa al duelo contra Crystal Palace.



En todo caso, lo que él sabe no es que hubo sino una cena: "Cuando ellos tienen tiempo muchas veces van a cenar juntos, pasan tiempo juntos, incluso con el staff (miembros del cuerpo técnico). A mí me gusta cuando están juntos fuera de acá, en casa o en un restaurante, como fue el caso. Eso es bueno".





La versión no tiene nada que ver con una supuesta fiesta secreta que habrían tenido varias modelos (inicialmente se dijo que eran 22, ahora que solo fueron 15) con los jugadores, al menos en opinión del entrenador del City.



¿Quién dice la verdad? Sin conocer videos o fotos del supuesto encuentro, la versión oficial es lo único que hay...