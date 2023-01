Impresionante despedida a Pelé en Santos: velorio cumple 24 horas

Em plena madrugada, criou-se uma fila de exatamente 4km, com 3h09 de espera, para se despedir de Pelé. Ao todo, mais de 25% do total de habitantes de Santos já passaram pela Vila Belmiro. E ainda restam 6h30 de velório. Uma pena que muitos nomes importantes (ainda?) não vieram. pic.twitter.com/4IqDDy7LM8

Três horas de espera na fila.

_ Fila de fãs para se despedir do Rei Pelé 👑 chega a 3 km... 200.000 pessoas já compareceram ao velório do Rei Pelé, no Estádio da Vila Belmiro, em Santos. pic.twitter.com/Aieu8gyQxR