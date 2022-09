James Rodríguez presentado en Olympiacos: Zidane, foco de los memes

Finalizó de manera feliz la historia de James Rodríguez con el Al-Rayyan. El club catarí y el jugador culminaron el acuerdo que tenía todavía dos años de duración de manera satisfactoria. Un anhelo del colombiano que quería como fuera salir de Catar, y después de pasar por lesiones, y falta de minutos, logró hacerse realidad.



Olympiacos le tendió la mano, y se prepara con el objetivo de regresar a Europa, y recuperar su mejor nivel. No obstante, no estará en una de las ligas más prestigiosas del viejo continente. Tras su presentación, las redes no dan tregua con Zinedine Zidane como principal actor.

Vea los mejores memes: