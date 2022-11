Hope Solo nunca aprende: insólito y estremecedor video de su detención

Al parecer la campeona del mundo en una ocasión y subcampeona con Estados Unidos no ha podido controlarse. Hope Solo vuelve a estar en los focos de las noticias estadounidenses por una nueva detención por manejar en un estado de alcoholemia muy alto. No pasan días, meses ni años sin que la ex guardameta que tuvo una carrera impresionante esté en noticias comprometedoras y lo más curioso, que siempre tenga a sus hijos con ella.

A Hope Solo le ha tocado vivir una vida muy turbulenta. Pues cuando era chica, su papá la secuestró con la excusa de que se iban a vacaciones para esconderla de la mamá. A sus seis años tuvo experiencias negativas que la marcaron. Y poco a poco, tal vez eso fue cosechando un modelo de vida complicado y lleno de polémicas. En 2014 fue arrestada en Washington acusada de dos delitos contra su propia familia. Fue liberada sin mayor problema posteriormente.



Pero los problemas y las polémicas siguen rodeando a la campeona del mundo en el 2015 con Estados Unidos. El 31 de marzo, fue detenida nuevamente y se resistió al arresto por manejar con altos grados de alcohol, además de abuso infantil con sus propios hijos poniéndolos en riesgo en esa noche. El medio TMZ retrató de manera escalofriante cómo se vivió ese momento dentro de su auto cuando las autoridades la rodearon.



Hope Solo se declaró culpable por lo sucedido. Dada la confesión, le bajaron la condena de dos años a treinta días en una clínica de rehabilitación.



Hoy en día, tras confesar sus problemas con el alcohol, es un símbolo de la lucha contra las adicciones. En el video de TZM, muestran cómo se estuvo negando a la detención en el carro mencionado que simplemente estaba tomándose una siesta. Al preguntarle por sus hijos, “están bien, solo estábamos tomando la siesta”. Triplicó la taza de alcoholemia posible. Un video escalofriante verdaderamente que salió a la luz.