Vanessa Córdoba explotó por incómoda pregunta sobre orientación sexual

La reconocida arquera del Atlético Nacional, Vanessa Córdoba, una de las futbolistas que a lo largo de su carrera ha defendido tener igualdad en el fútbol femenino y que siempre ha alzado su voz en apoyo a las deportistas en general.



De hecho, Vanessa volvió a salir a la luz pública a defender a las mujeres que practican deporte, pero esta vez fue con un condimento diferente, debido a que a través de Instagram respondió diversas preguntas, pero hubo una que le llamó la atención, pues un seguidor le indagó por su orientación sexual y eso hizo que la hija del legendario Óscar Córdoba lanzara un mensaje contundente, donde confirmó sus gustos, pero también criticó a aquellos que siempre mencionan el mismo tema a las que son deportistas.



“No asumir la orientación de las personas por cómo se ven o lo que hacen. Así como les genera curiosidad la mía, espero que les genere curiosidad la de todo el mundo, independientemente de a qué nos dediquemos. Me parece particular que a las deportistas mujeres se nos pregunta mucho esto. En mi caso sí, solamente me gustan los hombres”, dijo contundente Vanessa Córdoba.





De esta manera, la duda sobre la orientación sexual de la futbolista queda resulta y de momento, Córdoba seguirá enfocada en mantener un buen rendimiento en el arco de Atlético Nacional para lograr repuntar en Liga Femenina y acceder a los ocho mejores del campeonato. En la próxima fecha jugarán contra Junior en el estadio Atanasio Girardot.