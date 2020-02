Otro bombazo de Valenciano: habló de Junior y los hinchas no perdonan

Iván René Valenciano tiene encendidas las redes sociales en Barranquilla y la Costa Caribe, pues nuevamente se atrevió a hablar de Junior y no precisamente para elogiarlo. El ‘Bombardero’ tiró un bombazo que no cayó nada bien entre la afición del tiburón.



Debido a que el Flamengo de Brasil lanzó una camiseta especial en la que está estampada la letra del himno del equipo, Diego Rueda le preguntó a Valenciano, en el programa el ‘Bvar’ de Caracol Radio, qué le pondría el exfutbolista a la camiseta del club barranquillero.



Valenciano aseguró que el Flamengo tiene una historia muy larga en Brasil y el mundo. En cambio, “Junior no tiene una historia tan larga, no tiene títulos internacionales, máximo fuimos semifinalistas de una Copa Libertadores y ha ganado 9 títulos en la Liga; no ha sido campeón de copas internacionales”.



“Yo metería las caras de Valderrama, Pacheco, Valenciano, Delménico para hacer una camiseta con la historia del Junior, porque no tiene la gran historia”, añadió.



Y claro, los hinchas del Junior lo atacan en redes, diciendo que se le está acabando el crédito de ídolo debido a sus comentarios.