Una hincha de Argentina pagó caro ver a Messi: la echaron por mentir

La Selección Argentina jugó su primer partido después de conseguir su tercer Mundial en Catar y contra Panamá en el imponente estadio Monumental de Buenos Aires, el equipo de Lionel Scaloni logró ganarles a los panameños por 2-0 y al final celebraron con toda la hinchada el título conseguido.

De igual manera, tener en su país a Lionel Messi, el capitán y el mejor jugador de la Albiceleste, generó locura días previos al encuentro, donde varios hinchas lo abordaron en un restaurante y esperaban con ansias verlo jugar en el Monumental como vigente campeón.



De hecho, fue tanta la locura que generó Messi y todo el seleccionado argentino, que varios hinchas hicieron sacrificios por ir al estadio de River Plate a ver los campeones contra Panamá y una seguidora de la selección se hizo viral en televisión al confesar que había falsificado un certificado médico para ir a la cancha. Sin embargo, no todo salió como esperaba.



"Mandé un certificado médico, pero estoy bien, aunque estaba con una diarrea, pero te juró que se cortó, pero aparecí mágicamente en el Monumental. Roly te juro que trabajo doble todo el año”, fue lo expresado por la joven fanática que comentó cómo hizo para lograr asistir al juego y disculpándose por la mentira.



Una vez la fiel seguidora de la Argentina confesó en televisión pública el delito cometido, su empresa se contactó con ella y la echó del trabajo, decisión que también hicieron saber públicamente.



“No va trabajar con nosotros, me duele mucho, es la hermana de mi secretario privado, una chica joven, que estaba cumpliendo con un trabajo muy importante y lo hizo durante la pandemia, entró durante mi gestión”, dijo el mencionado Roly Santacrocce.



Cabe mencionar que al partido entre Argentina y Panamá en el Monumental asistieron 80 mil espectadores y hubo 1,5 millones de personas las que intentaron comprar entradas para el anhelado primer juego después de quedar campeones del mundo.