Un recuerdo poco feliz: la historia del papá de Halaand y Roy Keane

Aunque hoy quien brilla es su hijo, la historia de Alf-Inge Haaland, jugador noruego que militó en diferentes clubes de Inglaterra, es recordada por un episodio poco feliz que vivió cuando se encontraba jugando con Manchester City y recibió una patada por parte de Roy Keane que le ocasionó una lesión que, a la postre, lo alejó del fútbol profesional.



El episodio, que se presentó cuatro años después de que Haaland, con la camiseta de Leeds, ocasionara una lesión a Roy Keane, se presentó en un derbi de Manchester, cuando Keane sin mediar palabra decidió que la mejor forma de cobrar venganza frente a lo sucedido, era atacar a su rival con los taches de frente, rompiendo sus ligamentos y, prácticamente, terminando con su carrera.



Y aunque el norirlandés se justificó argumentando que Haaland no le había creído su lesión y que poco le importaba haber ocasionado daño semejante en un rival, lo cierto es que Keane se perdió tres partidos después de lo ocurrido y pagó apenas 8 mil dólares por la situación, un castigo que parece pequeño teniendo en cuenta el posterior retiro del noruego de las canchas.



Años más tarde, cuando Keane admitió sus culpas y afirmó no sentirse culpable por lo ocurrido, la FA inició una investigación y el noruego lo demandó por los daños ocasionados, sin embargo, los estudios médicos determinaron que la patada de Keane no fue la real causante del retiro del ahora padre del goleador.



Por si no la recuerdan, este es el video de la patada de Haaland y la posterior respuesta de Keane.