Un equipo colombiano, en la colección de camisetas del 'Mono' Burgos

El argentino Germán Adrián Burgos, más conocido como el ‘Mono’ Burgos tiene un largo recorrido en el fútbol y de esa larga carrera deportiva que comenzó en 1989 cuando debutó como portero del Ferrocarril Oeste del fútbol argentino, guarda muy buenos recuerdos, entre ellos cientos de camisetas de clubes de todo el mundo. Y entre esas aparece la de un club colombiano.

Germán 'Mono' Burgos cambió de 'look' para la nueva temporada. Foto: TOMADA DE INSTAGRAM @germanadrianramonburgos

El mismo Burgos se encargó de presumir de su colección a través de un post en su cuenta de Instagram en la que tiene más de 47 mil seguidores.

En un primer mensaje Burgo escribió: “Especial selección de mi colección de camisetas para ustedes/vosotros. No están todas las que son, pero si son todas las que están. Como canta Extremoduro: “Las banderas de mi casa son la ropa tendida”.”



En un video que también publicó Burgos hace un recorrido donde se ven, entre otras, una de Iker Casillas, de la selección argentina con el nombre de Messi, varias del Atlético de Madrid, del fútbol español, de equipos de segunda división y de primera del fútbol argentino.



Casi al final del recorrido que se muestra en el video se aprecia una camiseta del club colombiano Atlético Nacional.



No contento con todas esas camisetas, Burgos pidió a sus seguidores que le regalen más y que se las envíen a su casa en Madrid: "Espero que les guste y si ven que me falta alguna y la echan en falta, me la pueden enviar a mi atención al Cerro del Espino (calle Cerro del Espino s/n 28221 Majadahonda, Madrid, España) y por cada camiseta que envíen, les devolveré una mía de regalo", escribió.