Padre de Luis Díaz liberado, en pruebas médicas en Valledupar: EN VIVO

Oficial: después de 12 días de secuestro ha sido liberado el padre de Luis Díaz, quien fue plagiado por la guerrilla del ELN.

11:45 a.m. El presidente Gustavo Petro reacciona a la liberación del padre de Luis Díaz: "Viva la libertad y la paz", dijo.

Viva la.Libertad y la Paz. https://t.co/a00aDpdyHh — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 9, 2023





11:38 a.m. En la residencia de la familia Díaz, en Barrancas, Guajira, es esperado por su familia el padre del futbolista de la Selección Colombia.



11:28 a.m. En video, este es el instante en que Luis Manuel Díaz baja del helicóptero que lo rescató del secuestro que sufrió, a manos del ELN:

Primeras imágenes de Luis Manuel Díaz en libertad después de doce días secuestrado por la guerrilla del ELN. El padre del jugador Luis Díaz fue entregado a una comisión humanitaria de la ONU y la Iglesia católica en inmediaciones de la Serranía de Perijá, cerca de la localidad de… pic.twitter.com/s7QaAe9A3T — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 9, 2023





11:20 a.m. Se conocen primeras imágenes del momento exacto de la liberación del padre de Luis Díaz en la zona del Perijá. Así lo compartió al Conferencia Episcopal, garante del proceso de liberación:

¡Damos gracias a Dios por la liberación del Sr. Luis Díaz! 🙏🏽Con él ya se encuentran Mons. Francisco Ceballos, obispo de Riohacha y Mons. Héctor Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quienes conformaron la comisión humanitaria encargada de facilitar su liberación. pic.twitter.com/KK6SOvcyca — Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) November 9, 2023





11:17 a.m. Se dirige la delegación a un centro médico en Valledupar para las revisiones médicas protocolarias para Naciones, que recibió de guerrilleros del ELN a Luis Manuel Díaz



11:16 a.m. Aborda una camioneta de Naciones Unidas y sale del aeropuerto de Valledupar



11:15 a.m. Se ve sano, agotado pero en buenas condiciones generales el padre de Luis Díaz



11:14 a.m. Baja del helicóptero Luis Manuel Díaz, con chaqueta café y gorra, rodeado de delegados de la ONU



11:06 a.m. En la Serranía del Perijá estarían las coordenadas entregadas a los miembros de la comisión humanitaria para recoger a Díaz



11:05a.m. Miembros de la ONU y la Iglesia acompañan a Luis Manuel Díaz: están camino a Valledupar en helicóptero



10:45 a.m. Oficial: ONU confirma que ha recibido a Luis Manuel Díaz en Valledupar, Cesar

🚨 #ATENCIÓN 🚨 Eln libera al padre de Luis Díaz en Valledupar ► https://t.co/vVZkZod7lM pic.twitter.com/mhIegGaDbh — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 9, 2023



!0:40 a.m. La comisión humanitaria de la ONU ya tiene en su poder al padre de Luis Díaz, lo ha recibido sano y salvo de miembros del ELN



9:45 a.m. Sale el helicóptero de la ONU que recibirá al padre de Luis Díaz



8:00 a.m. Se confirman los pasos a seguir para el operativo de entrega del padre de Luis Díaz, no será en La Guajira sino en Cesar



Luis Manuel Díaz fue secuestrado el pasado 28 de octubre muy cerca de sur residencia en Barrancas, Guajira. Fue raptado junto a su esposa, paro ella fue dejada en libertad horas después. Él fue trasladado en moto por desconocidos hacia zona selvática. Los operativos de la Policía no lograron ubicarlo en el momento.

​

El pasado lunes, la propia delegación del Gobierno que adelanta diálogos de paz con la guerrilla de ELN confirmó que ellos eran los autores del plagio y los conminó a entregarlo sano y salvo a la mayores brevedad.



Después de tres días a la expectativa y de exigir el despeje de amplias zonas geográficas en al Costa, finalmente se confirmó la liberación.