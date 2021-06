Protestas por retirada de acreditación a periodista alemán en Rusia

Las autoridades rusas han retirado al periodista alemán Robert Kempe la acreditación para los partidos de la Eurocopa en San Petersburgo, lo que ha generado protestas del canal WDR y de la Asociación Alemana de Periodistas (DJV).

"Vemos en ello un ataque a la libertad de prensa que para nosotros es inaceptable", dijo la redactora jefa de WDR Ellen Ehni. La DJV se sumó a las críticas y dijo que el caso mostraba una vez que el periodismo crítico es algo no deseado en Rusia. La situación actual recuerda el caso de Hajon Seppelt, cuyos reportajes sobre el dopaje sistemático en el deporte ruso llevaron a investigaciones que terminaron en sanciones varias. Rusia le negó a Seppelt la acreditación para el Mundial 2018 aunque después de una ola de protestas revocó esa decisión.



No obstante, Seppelt finalmente no viajó a Rusia siguiendo recomendaciones de las autoridades alemanas que temían por su seguridad. Kempe ha hecho programas para la WDR y ARD -la Primera Cadena de la Televisión Pública Alemana- sobre las relaciones entre política y deporte en Rusia y el papel del consorcio estatal Gazprom en el fútbol europeo.



La UEFA confirmó a medios alemanes la decisión de las autoridades rusas y un portavoz aseguró que la organización no está en condiciones para revocarla. La acreditación de Kempe, según la UEFA, sigue siendo válida para las sedes de la Eurocopa fuera de Rusia.



EFE