Tulio Gómez se iría de América, pero no de Cali: quiere ser alcalde

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, quiere “aportarle algo a la ciudad” que lo ha hecho crecer como empresario y como dirigente del fútbol. Es por eso que ahora tiene planes políticos y en pocas semanas tomará una importante decisión: será candidato a la alcaldía de Cali.



Gómez tiene 63 años y nació en Manizales, pero desde hace cinco décadas vive en la capital del Valle del Cauca. Es reconocido como un empresario que construyó un emporio con una cadena de supermercados, y que luego se lanzó a salvar al América, devolviéndolo de la B a la A y haciéndolo campeón del fútbol colombiano.



Aunque su entorno confirmó sus aspiraciones políticas, Tulio Gómez le aseguró al ‘Corrillo de Mao’, que luego de la Semana Santa confirmará su aspiración a ser alcalde de Cali.



“Mis hijas no (quieren que sea alcalde de Cali). Pero hay que aportarle algo a la ciudad, porque tenemos que tener sentido de pertenencia. En Semana Santa le pediré a Dios que me ilumine y tomaré una determinación; y si lo hago, lo haré por firmas, para no estar amarrado a nadie (sin compromiso a un partido político tradicional). Si no llegó por firmas, prefiero no llegar; pero no quiero venderle el alma al diablo”, manifestó Tulio a ‘El Corrilo de Mao’.

Por su parte, el diario ‘El País’, de Cali, Tulio “está organizando todas las cuestiones personales y empresariales con el fin de poder dedicarse de lleno a su campaña”.



Tulio ya dio un paso importante: dejó de ser el representante legal del conjunto escarlata, así ya no correría el riesgo de estar impedido legalmente para aspirar a la Alcaldía de Cali, por su condición de contratista ‘obligado’ de la Administración Municipal, dado que tiene que alquilar el Estadio Olímpico Pascual Guerrero para los partidos del América de Cali.