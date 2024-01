Tulio Gómez respondió crítica del ‘Cantante del gol’: fuerte cruce

América de Cali no ha tenido un buen comienzo en este 2024 y luego de la sorpresiva salida de Lucas González de la dirección técnica, sumado a la fallida contratación de Arturo Vidal y pocas posibilidades con Ricardo Gareca, el equipo debutó oficialmente en Liga y fue con derrota de local frente a Águilas Doradas.

Luego de perder en el debut 0-1 en el Pascual Guerrero, muchas críticas recibió el América y en especial el máximo accionista del equipo, Tulio Gómez, aunque ya algunas habían sido publicas desde hace unos días cuando empezaron a tomarse drásticas decisiones.



El narrador Javier Fernández, mejor conocido como el ‘Cantante del gol’, había criticado la gestión de los directivos del América, señalando principalmente a Tulio Gómez y su hija, Marcela Gómez, quien es la actual presidenta del equipo.



“No se puede quedar América en el manejo de una familia, porque América tiene muchos intereses y deben pensar más en el grueso que es una hinchada que está en todo el país. Con todo respeto lo digo, no es nada personal.



Además, agregó: “Estuve en una junta directiva cuando descendió a la B y puso mi granito de arena. Sin ser hincha estuve colaborando. En este momento puedo decir con certeza. No jueguen con la hinchada del América, no jueguen con un equipo grande”.





Respuesta de Tulio Gómez a Javier Fernández



Ante esa opinión del ‘Cantante del gol’, Tulio Gómez respondió fuerte contra el narrador a través de su cuenta de ‘X’, en la que respondió todo lo que ha hecho al mando del América durante estos años en los que tuvo muchas deudas económicas.



"Javier, ¿cuándo apoyaste al América pagaste las deudas? ¿Lo ascendiste? Nosotros pagamos las deudas, lo ascendimos, le hemos dado 2 bicampeonatos, (masculino y femenino) compramos Cascajal, creamos unas excelentes divisiones menores ¿y somos los malos ? Es muy fácil criticar, pero es muy difícil construir, por eso muchos critican y pocos construyen”, fue contundente Tulio Gómez.





Por ahora, América deberá seguir trabajando bajo las órdenes del técnico interino Alex Escobar, quien tendrá como próximo reto, el clásico contra Atlético Nacional, el 28 de enero, por la fecha 2 de Liga BetPlay.