Dolor en Argentina: muere futbolista de 14 años durante un partido

Un doloroso fin de semana se vive en Argentina tras la confirmación de un fallecimiento durante un partido de fútbol.

El triste acontecimiento ocurrió este sábado, cuando el joven identificado como Agustín Lazarte se desplomó mientras disputaba los primeros minutos del partido de la categoría infantiles 2009 de la filial de Argentinos Juniors.



“El Club A. San Martín lamenta profundamente el fallecimiento de un jugador de la categoría infantiles 2009 de Argentinos Juniors, filial Tucumán, quien se encontraba disputando el partido de la fecha N° 7 correspondiente al torneo clausura programado por la Liga Tucumana de Fútbol en nuestro Complejo”, con fimró el equipo en un comunicado.

El joven futbolista fue atendido en la cancha pero no se logró su reanimación. Si bien no se hubo detalles adicionales, algunos jóvenes jugadores reclararon tras lo ocurrido que no se hubiera cambiado la fecha del partido ante las altas temperaturas registradas en Tucumán.

Argentinos Juniors, el club en cuya filial tucumana jugaba el menor, emitió también un comunicado lamentando el trágico hecho: “Lamentamos informar el fallecimiento de Agustín Lazarte, cat. 2009 del Centro de Captación de Tucumán de nuestra Institución, de manera súbita mientras se disputaba el encuentro frente a San Martín (T). Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. QEPD”.