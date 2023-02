Duro San Valentín de Joana Sanz por Dani Alves: cárcel, luto, soledad

Mientras en el mundo celebran el día del amor, las parejas y la felicidad, para Joana Sanz, aún esposa de Dani Alves, la fecha es realmente amarga.

Su universo perfecto de pronto desapareció. Para empezar, su matrimonio sigue en suspenso: sus abogados adelantan el trámite de divorcio del futbolista Dani Alves, acusado por una mujer de 23 años de edad de haber abusado de ella en un baño de un bar en Barcelona. Aunque en un principio lo apoyó, a medida que avanzó el proceso y se fueron conociendo nuevas pruebas, la situación le resultó insostenible.



Justo antes de ese escándalo, muy mediático en España, enfrentó la muerte de su madre, a quien recientemente le dedicó una carta desgarradora: "Hoy hace un mes que tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida; dejarte ir. Sigo con la sensación de que al llegar a casa, me vas a recibir con ilusión. Duele tanto sentir tu olor y no escucharte. Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar... Necesito tu alegría. Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo. Tengo mis días más animados pero ese frío interno, siempre me acompaña... Y a veces, me rompe en mil pedazos. Me siento sola, ¿sabes? Me dijiste que donde quiera que esté tú ibas a estar conmigo, pero no te siento. Me querrá mucha gente y lo aprecio, pero el amor de madre solo es uno", compartió la modelo.



Ahora, a través de sus stories de Instagram, ha compartido otra mala noticia: la muerte de su mascota Coco, un buldog francés negro que tenía 12 años y sufría de una hernia discal y un melanoma múltiple.



"Adiós, querido amigo. Ahora serás otra estrella en el cielo cuidándome junto a mamá", escribió la modelo, a quien las malas noticias han perseguido en los últimos meses.