¡Se supo todo! Esposa dolida revela infidelidad de estelar británico

¿Recuerdan aquella noticia tan comentada en Reino Unido, sobre una modelo británica de un reality show que reveló su embarazo en un encuentro casual con un futbolista? La prensa rosa buscaba intensamente al protagonista de aquella 'noche loca' sin sospechar que sería la esposa del deportista quien revelaría su identidad.

La modelo Lauryn Goodman se cansó de tomarse fotos embarazada, presumiendo que sería mamá soltera tras saber que el padre de su bebé no querría entablar una relación formal con ella. No podía, pues ya tenía un hogar, con tres hijos y acababa de perder un embarazo.



Todo se supo tras una entrevista exclusiva del diario The Sun con la tercera en discordia: Annie Kilner, la mujer que ha acompañado al estelar de la selección inglesa y del Manchester City, Kyle Walker, los últimos 11 años.



La mujer contó cada detalle de la infidelidad, que según ella ni es la primera ni seguramente será la última. La dolida mujer del jugador habló tras enterarse del nacimiento del bebé de Lauryn (29 años), quien según la prueba de ADN es hijo de futbolista.



Annie (27 años) asegura que en su relación la infidelidad de Kyle se volvió "aceptable" y a pesar de la última traición de su novia de toda la vida, está considerando darle otra oportunidad por el bien de sus tres hijos.



“A fines de marzo del año pasado fue infiel con una mujer de reality shows. Me enteré un mes después y me rompió. Me rogó que lo dejara volver, pero en julio ya estaba de nuevo... Ya no sé cuáles son mis pensamientos o sentimientos. Me siento muerta por dentro. Cada día está lleno de dolor. Me pone muy triste que me hayan dañado tanto cuando no he hecho nada para merecerlo. Amo a Kyle y siempre lo amaré, pero hacerme esto a mí. . . después de tres niños?", añadió.



"He tratado de odiarlo, pero ¿cómo puedo odiar al hombre que mis hijos aman tanto? Antes de la infidelidad, él era mi mejor amigo, mi alma gemela. Podía contar con él para cualquier cosa. Pero nada de lo que pensé que teníamos se siente real porque me apuñaló por la espalda", añadió.



La historia comenzó cuando Walker, quien ha sido noticia por violar una y otra vez la cuarentena en Reino Unido en los últimos días, una de ellas para hacer una fiesta con prostitutas, llegó del Mundial de 2018 como un héroe tras llevar a Inglaterra a las semifinales. Habría conocido a Lauryn en un bar, y según el relato de ella, solo se hicieron amigos y tuvieron un encuentro sexual en julio, algo casual, que ambos trataron de dejar en el pasado, hasta que ella supo que estaba embarazada.



En marzo, Laura Brown, la estrella de reality de Ex On The Beach la contactó en Instagram, y le dijo: 'No deberías confiar en Kyle", al tiempo que le reveló que había tenido varios encuentros con él, incluso en su lujoso automóvil. Annie lo echó de su casa pero se reconciliaron y en unas vacaciones en Ibiza, ella quedó embarazada de su cuarto hijo. La pérdida la hizo refugiarse en Gales por uno días.



Pero cuando recibió otro mensaje en Instagram no pudo ignorarlo: "Recibo estos mensajes todo el tiempo, así que no pensé demasiado en ello. Pero después de Laura Brown se lo envié a Kyle de todos modos. Me llamó y le dije que me sentía terrible y él simplemente dijo:" Tengo que decirte algo. Tuve una aventura de una noche con alguien... Es como dejar ir a un ladrón de la tienda después de que los atrapen robando, solo van a volver y volver a intentarlo... Lo dejé salirse con la suya por tanto tiempo. Quizás no debería haberlo hecho. Pero quería mantener a mi familia unida. Me puse el último. Tengo tres niños que cuidar y no me quedé, simplemente seguí con el futuro. Por el bien de los niños, estaba preparada para darle una última oportunidad. Sabía que siempre era una posibilidad que Kyle lo volviera a hacer, pero embarazar a alguien era mi peor pesadilla", reveló Annie.



La engañada mujer dijo que a pesar de todo no lo odia, que ha sido un esposo y padre amoroso, que no cree que sea una mala persona. Pero de Lauryn tiene otra opinión, pues ella intentó bloquear la entrevista a través de sus abogados: “¿Cómo se atreve a reclamar acoso? Ella destruyó a mi familia, junto con Kyle, y ahora afirma ser la víctima. Estoy aquí tratando de explicarles a mis hijos que su papá ya no está aquí. Tengo que lidiar con la pérdida de un bebé, pero sufro mientras ella me toma fotos de la suya y ¿quiere que me siente en silencio? Ninguna posibilidad. ¿Por qué está intentando tanto arruinar mi vida? No podría hacerle esto a otra mujer".



Sobre el futuro, Annie lo dejó todo abierto: “Kyle dice que quiere su futuro conmigo y con los niños. Quiere casarse conmigo, pero ha causado daños de por vida. Pero cuando tienes hijos, ellos son lo primero. Mis hijos quieren a su papá. Hasta que no te encuentras en esta situación, no sabes lo que harías", concluyó.