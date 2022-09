¡Exfutbolista británico prendió la llama! Arremetió contra la Reina

La Reina Isabel II falleció el jueves 8 de agosto. Una vida muy cercana al fútbol entregando la Copa del Mundo en 1966 a Bobby Moore en la única conquista de Inglaterra en una cita orbital, y estuvo muy relacionada con clubes londinenses como lo son el Arsenal y el West Ham, tanto así que, aunque nunca reveló su afinidad por los ‘Gunners’, después de muerta salió a la luz que efectivamente era hincha del equipo rojo de Londres.

Evidentemente, Inglaterra encontró el apoyo de clubes que lloraron el fallecimiento de Isabel II, y más que sensato señalar que no se disputara la séptima jornada de la Premier League el fin de semana del 10 de septiembre. Sin embargo, esta decisión no caló de buena manera en los seguidores de la liga más competitiva del mundo.



La polémica siempre estará presente por aquellas decisiones, pero se desató mucho más fuerte por un exjugador británico. Trevor Sinclair jugó con el Blackpool, West Ham, Queens Park Rangers, Manchester City, Cardiff City, y tuvo la suerte de disputar doce partidos con el combinado nacional. Ahora a sus 49 años, se dedica a la televisión en TalkSPORT.



De hecho, ese canal quedó conmocionado por un duro mensaje que colgó Trevor Sinclair en sus redes sociales. Sinclair, de tez negra explotó en contra de la Reina Isabel II porque afirmó que, en sus 70 años de reinado, no hizo absolutamente nada para contrarrestar el racismo en Inglaterra. El exfutbolista la cuestionó publicando un tuit polémico, “el racismo fue prohibido en Inglaterra en los años 60 y se ha permitido que prospere, ¿Por qué deberían llorar los negros y los morenos? #Reina”.



Las críticas no se hicieron esperar, y los seguidores del futbolista explotaron contra su tuit. Tanto así que sus compañeros en TalkSPORT hablaron sobre el tema, y tuvo que eliminar el mensaje, de hecho, bloqueó el acceso a su cuenta. El canal se manifestó, reprochando la actitud de Sinclair, “hemos estado tratando de ponernos en contacto con Trevor Sinclair siguiendo las opiniones expresadas en su cuenta de Twitter, talkSPORT no apoya esas opiniones expresadas y está investigando el asunto”.



No solo TalkSPORT criticó al exjugador, pues un compañero de él, Simon Jordan comentó, “Trev, realmente no estoy seguro de que sea un pensamiento apropiado, y mucho menos un tuit. Inglaterra ha perdido a una persona muy importante. ¡El valor debe ser los sentimientos primordiales, no la división!”. Kelly Sotherton, atleta olímpica también reprochó el mensaje de Sinclair, “deberías avergonzarte de ti mismo… no tengo otras palabras que sean apropiadas”.