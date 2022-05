Torneo femenino de talla mundial aterriza en Colombia: así será evento

SKF, multinacional comprometida con la juventud y el deporte en Colombia, realizará en el país la séptima edición del Torneo ‘Meet the world’, siendo este parte esencial de la responsabilidad social y el trabajo colaborativo de empresas y multinacionales en territorio nacional, a través de proyectos en materia de desarrollo y deporte, los cuales están despertando cada vez más el interés de actores de diferentes sectores.



Este es el caso de SKF, multinacional sueca líder mundial en productos, servicios y soluciones en ingeniería, quien realizará la séptima edición del torneo de fútbol “Meet the world – SKF” en Colombia este 5, 6 y 7 de mayo del 2022 en la sede del Club de Agentes de la Policía en Bogotá.



En esta nueva versión del evento, el turno será para el fútbol femenino colombiano donde alrededor de 18 jugadoras, de categoría sub 17, tendrán la oportunidad de competir para viajar a la eliminatoria del torneo mundial ‘Gothia Cup’ en Suecia.



¿Qué es la Gothia Cup?



Este evento deportivo de talla mundial que, desde 1975 cuenta con gran reputación en Europa, se realiza en Gotemburgo (la segunda ciudad más grande de Suecia) y ha contado con la participación de casi un millón de jugadores de más de 140 países.



Cada año, cerca de 1.600 equipos de 80 naciones participan y juegan 4.500 partidos en 110 campos. El propósito de la ‘Gothia Cup’ es continuar trabajando en el objetivo de crear un lugar para reunir jóvenes de todo el mundo, independientemente de su religión, color de piel o diferencias culturales.



Por su parte, el torneo “Meet the World”, jugado en diferentes países alrededor del mundo, brinda la posibilidad al equipo ganador de cada torneo de viajar sin costo, representar a su país en la Gothia Cup 2022 y formar parte del grupo especial de equipos patrocinados por SKF. Este año el torneo tendrá lugar en Colombia y Ecuador, cada uno contará con la participación de 12 equipos de fútbol femenino que se enfrentarán por la gran copa.



“En SKF creemos que cuando una sociedad crece, crecemos con ella, y una base fundamental de cualquier sociedad son sus niños y la capacidad que tienen para alcanzar su máximo potencial. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de ‘Gothia Cup’, el torneo de fútbol juvenil más grande del mundo, y quisimos que en Colombia y en Ecuador fueran sedes de oportunidades para el ‘Meet the the world’”, afirma Diana Quintana, ingeniera senior de sostenibilidad y calidad de SKF.



De esta manera, la multinacional busca generar experiencias memorables para los participantes e impactar de forma positiva a la comunidad, a través del deporte, posibilitando interacciones sociales que promuevan la diversidad y la igualdad.



‘Meet the world’ en Colombia



Colombia ha sido uno de los países estratégicos de Latinoamérica en los que el Grupo SKF ha creído, haciendo presencia desde hace 95 años. Además de tener sede de la operación de SKF Latin Trade S.A.S. en Bogotá, el país ha sido escenario de seis ediciones previas del torneo en las que han participado alrededor de 72 equipos de jóvenes que sueñan con vivir del deporte.



En esta séptima edición, SKF premiará a quienes logren el primer puesto en el torneo con la financiación del viaje a Gotemburgo-Suecia en su totalidad, incluyendo tiquetes aéreos de los jugadores, alojamiento, alimentación durante la realización del evento, tours y transporte interno, dentro de los parámetros establecidos por la multinacional.



Para los participantes, ser parte de ‘Meet the the world’ significará un hito en su carrera deportiva, ya que el evento ha sido una gran plataforma en el fútbol profesional de varios jugadores a nivel nacional e internacional como Álvarez Balanta, Darío Rodríguez, Sebastián Salazar, Fredy Miranda Malagón, Diego Valoyes, Julio Baptista, Ze Roberto, Alan Shearer, Xabi Alonso, Andrea Pirlo, entre otros.