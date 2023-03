Toni Kroos criticó la camiseta actual del Madrid: ‘es una m.…’

Toni Kroos es una de las figuras más importantes de la plantilla actual del Real Madrid y eso le da la posibilidad de hablar sin tapujos de las cosas que no le gustan dentro de su equipo.



Y es que en las últimas horas en su podcast ‘Einfach mal luppen’ que hace con su hermano Felix criticó duramente la equipación actual del Real Madrid, la cual catalogó como una de las peores que ha vestido.



”Esta temporada también tenemos cuello. Un polo no es una camiseta de fútbol. Esto va dirigido a todos los fabricantes: ¡esto es una gran mierda! Las camisetas con cuello no son buenas, son incómodas y nada agradables”, mencionó de inicio.

“Y luego tienes dos botones ahí arriba. Solo falta que le añadan unos cuantos botones más y ya nos ponemos a jugar con camisa, ¿o qué? No es agradable...”, añadió.



Por su parte, comentó la camiseta que más le encantó usar en el Madrid y es la de la temporada 19/20 que era con un diseño blanco con algunos detalles dorados.



“Ha sido, con diferencia, la camiseta más bonita con la que he jugado. La verdad es que durante un año me dije: tenemos que ganar un título con esta camiseta. Si no ganamos un título con esta camiseta, es una absoluta desfachatez y una falta de respeto a la camiseta. Gracias a Dios, al final quedamos campeones”, comentó.



Finalmente, reveló que se quería llevar todas las camisetas posibles de esa temporada: “A veces, ni siquiera quería cambiarla. Quería llevármela a casa, aunque ya tenía 60, porque sabía que en algún momento me las quitarían de las manos”.