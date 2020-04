Tom Brady confiesa que por poco se divorcia de su despampanante esposa

Que el matrimonio no es sencillo, lo saben todos. Que muchas de las fisuras se están notando más ahora, en medio de la cuarentena, se ha ido contando. Pero que aquellos que parecen siempre parecen tan felices pasan también por severas crisis, se viene a saber ahora.

Lo ha contado el famoso Tom Brady, una celebridad en Estados Unidos por ser la más des y quien acaba de pasar de los Patriotis a los Tampa Bay Buccaneers.



El estelar jugador está casado con la espectacular modelo brasileña Gisele Bündchen y, aunque son muy populares en redes sociales, en casa no todo ha ido tan bien.



"Hace dos años Gisele no estaba satisfecha con nuestro matrimonio. Necesitaba un cambio. Me dijo que aunque funcionara para mí, no era lo mismo para ella. A veces en una relación te encuentras en un punto en el que todo funciona para ti pero lo importante es que la relación funcione para los dos. Hay que trabajar en las dos partes para que sea sostenible", contó Brady en The Howard Stern Show.



Los problemas partían de la necesidad de conciliar la vida familiar con las carreras de ambos: "Le dije que me dejara tomar parte en mis actividades empresariales y me dejara llevar a cabo mis entrenamientos de fútbol. Me escuchó, se quedó allí sentada y me preguntó: '¿Y cuándo vas a hacer cosas en casa? ¿Cuándo vas a llevar a los niños al colegio?'. Me dijo también que esa era una gran parte de nuestro matrimonio, que tenía que gustarme, actividades en las que tenía que participar porque ella también tenía sus objetivos y sus propios sueños", explicó el deportista.



Brady confesó que su esposa le escribió una carta con sus inconformidades y que él la guarda, para que no se le olvide que el éxito en el matrimonio es un trabajo diario: "Es muy fácil que los hombres se centren en sus carreras pero es importante tomar decisiones familiares".