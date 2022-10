Puccetti le aclaró a DT de Santa Fe su polémica frase sobre Millos

Este miércoles se jugará el clásico entre Santa Fe y Millonarios, duelo de la fecha 17 de la Liga Betplay II-2022, que se adelantó por compromisos en El Campín. En la previa, el técnico Alfredo Arias usó un trino del periodista Tito Puccetti, para animar a sus hinchas a llenar el estadio. Una frase sobre Millonarios que no le gustó nada al entrenador cardenal.



Aprovechando la polémica por su comentario en Twitter, Puccetti aprovechó un espacio en el programa Conexión, de Win Sports, para aclararle la situación a Arias. También dio unas disculpas a quienes no les sentó bien su opinión.



"Hay que salir a aclarar ciertas cosas, porque eso puede provocar violencia. Lo último que yo quiero es ofender y crear algún problema dentro de la industria del fútbol. Seguramente estaba con el corazón, y lo entiendo al profe Arias, después de ganar un partido tremendo (...) El profe habló en rueda de prensa y tocó el tema de algo que había dicho alguien, y no me nombró pero ese alguien soy yo. Tomó un pedazo de un trino que tiene otro contexto", mencionó el reconocido periodista.



Y es que el técnico de Santa Fe se refirió a la frase que lanzó Tito Puccetti días atrás, donde se refería al buen nivel Millonarios. Una frase que no le gustó a Arias y que salió a relucir previo al clásico bogotano, que será este miércoles. "Jugamos, según todo el mundo, frente al mejor equipo. Contra el equipo que incluso el otro día titularon en algún lado: 'le queda chica la liga’. Esas son las cosas que ustedes escriben y largan", les dijo a los periodistas. "Le queda chica la liga a Millonarios, ja", dijo con tono sarcástico.



Alfredo Arias aprovechó aquel momento, después de la rueda de prensa frente a Envigado el pasado domingo, para pedirle a su hinchada que acompañara al equipo en el clásico de este miércoles en El Campín. Puccetti aprovechó el momento para explicar la polémica frase y explicar el porqué la dijo.



"Yo entiendo al profe y uno tiene que hacer lo posible para buscar todo en un partido tan importante como el clásico, pero el trino es más elaborado. Con esto ocurrieron chistes, insultos, tomadura de pelo, yo entiendo (...) Si alguien se ofendió por decir que le queda grande el fútbol colombiano, ofrezco disculpas. Era un decir", aclaró el periodista diciendo que ese trino lo publicó en el duelo entre Millonarios 2-2 América.



Finalmente, Puccetti dijo: "creo que es una exageración, porque a nadie le queda grande, porque todos son equipos, pero quise significar que el fútbol colombiano necesita de proyectos".