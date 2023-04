¿Por qué Tite no dirigirá en 2023? Razón por la que volverá en 2024

Tite dejó el cargo de entrenador de la selección brasileña luego de la eliminación del Mundial de Qatar 2022, cortando un proceso de seis años (2016-2022).



La era de Tite dejó el título de la Copa América en 2019, pero fracasos y tristezas en los Mundiales de 2018 y 2022, así como perder la final de la Copa América 2021 con Argentina, en el estadio Maracaná.



Más allá de su salida del ‘scratch’ brasileño, Tite es un entrenador apetecido, que varios equipos y selecciones quisieran tener en su banquillo; sin embargo, el técnico tiene una decisión tomada: no dirigirá durante todo el 2023.



Muchos se preguntan la razón para que Tite, teniendo buenas ofertas para volver a dirigir, fue radical y solo volverá en 2024.



La verdad es que el entrenador, quien cumplirá 62 años el próximo 25 de mayo, tiene muy claro que tendrá un año sabático, pues es una promesa y la cumplirá.



Y cómo no cumplirla, si la promesa de no dirigir en 2023, para dedicarse a su familia, se la hizo a Rosmari Bachi, su esposa.



Según ‘globoesporte’, Tite también le habría prometido a su esposa que en 2024 dirigirá en en el exterior y no aceptará ninguna propuesta de clubes en Brasil.