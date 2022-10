‘Tino’ Asprilla confesó su rechazo a Millonarios por ir a Nacional

Faustino Asprilla fue uno de los grandes futbolistas que han triunfado en el fútbol colombiano, dejando el nombre del país en lo más alto a nivel internacional, pues recordado por su fortaleza goleadora en los mejores equipos de Europa, pero también triunfó en Colombia y en un programa contó detalles de sus inicios.



Por ello, el ‘Tino’ Asprilla durante un programa de ESPN Colombia, entregó detalles de su llegada a Atlético Nacional y de cómo llegó al club verdolaga para jugar Copa Libertadores, uno de sus mayores deseos.



"Cuando estaba en el Cúcuta, tuve la posibilidad de escoger entre Cali, Millonarios y Atlético Nacional. Yo no dudé en irme a Nacional porque eran los recientes campeones de Copa Libertadores. Me levantó una pasión extra y quería jugar en ese equipo. Al final, la decisión fue la correcta", confirmó el ‘Tino’ Asprilla, dejando claro su gusto por el ‘rey de copas’.



Hay que recordar que el camino del ‘Tino’ vistiendo la camiseta de Atlético Nacional es bastante recordar al tener buen rendimiento, pero no logró ser bicampeón de Libertadores, por lo que su deseo no se hizo realidad.



Sin embargo, su paso por el verdolaga se convirtió en el trampolín para Faustino Asprilla, quien saltó a Newcastle United de la Premier League y así comenzó su travesía en el fútbol europeo.