‘Tino’ Asprilla recordó a ‘Dibu’ con Colombia y destrozó a Yerry Mina

El título de la Selección Argentina en el Mundial tras 36 años de no haberlo conseguido, generó mucho revuelo en cada rincón del planeta y Colombia no fue ajeno a lo que está viviendo el seleccionado encabezado por Lionel Messi y su combo, pues Faustino Asprilla opinó de los argentinos recordando la derrota de Copa América.



El ‘Tino’ se refirió al defensor colombiano Yerry Mina, quien fue uno de los jugadores que erró el penalti y fue quien provocó al arquero ‘Dibu’ Martínez en aquella semifinal y no dudó en recordar ese juego para criticar al jugador de Everton.



"¿Cómo van a poner dos centrales a patear penaltis? ¡Por el amor a Dios! Eso no lo hace sino el técnico. Los delanteros patean penales y los mediocampistas. ¿Yerry Mina a patear? No la sabe ni parar y si va a patear un penalti”, dijo ‘Tino’ Asprilla en un programa de ESPN.







Hay que recordar que ‘Dibu’ Martínez fue la gran figura en la definición de penaltis contra Francia, siendo pilar en los cobros para que la albiceleste lograra el tercer título de su historia.