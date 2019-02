El 'Tino' agradece a la policía por encontrar a su toro 'Lagrimón'

Faustino ‘Tino’ Asprilla tiene motivos para celebrar y es que luego de varias horas de búsqueda, la Policía del Valle del Cauca recuperó a ‘Lagrimón’ su toro consentido, que había desaparecido el pasado miércoles.



“Hoy le agradezco a la @PoliciaColombia por haber hecho su trabajo y haberme recuperado a Lagrimón. Estoy muy feliz, gracias también a todas las personas que me escribieron y me ayudaron en esta búsqueda”.



Hoy le agradezco a la @PoliciaColombia por haber hecho su trabajo y haberme recuperado a Lagrimón. Estoy muy feliz, gracias también a todas las personas que me escribieron y me ayudaron en esta búsqueda. pic.twitter.com/fWqRLdjU2L — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 22 de febrero de 2019

La Policía del Valle del Cauca explicó que el hurto del animal no se había registrado en la finca del ex futbolista de la Selección Colombia, sino en un predio denominado San Jerónimo, ubicado en el corregimiento de San José, en jurisdicción del municipio de San Pedro, sin embargo no entregaron detalles de los responsables.