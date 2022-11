¿Fin a rumores de separación? Tini reaccionó por el llamado de De Paul

La relación entre Martina Stoessel, mejor conocida como Tini y Rodrigo De Paul ha pasado por varios capítulos. Un amorío que resulta frío por las redes sociales y por evasiones de la cantante cuando le preguntan por el futbolista cuando menciona cuando es consultada, “Rodrigo es una gran persona, cuando voy a Madrid paso a visitarlo”, o testimonios de ese tipo que ponen en duda el amor que evidentemente el volante del Atlético de Madrid ha confirmado en sus cuentas oficiales por mensajes aludiendo a lo que siente por la cantante.

Sin embargo, por ese témpano de hielo que a veces demuestran en las redes sociales tal vez también por sus diferentes ocupaciones, pues Tini últimamente ha estado brindando varios conciertos en Sudamérica y también tuvo otros precisamente en España, mientras que Rodrigo De Paul se desempeña como futbolista en el Atlético de Madrid en medio de una temporada compleja para los colchoneros, recibió la mejor noticia.



En medio de varios rumores por parte de los medios argentinos que ponían en duda la relación amorosa de Tini y Rodrigo De Paul, Lionel Scaloni expidió el listado oficial de convocados para el Mundial de Catar 2022 en donde apareció el nombre del mediocampista ex Udinese.



Tras la euforia de ser convocado por Lionel Scaloni, el festejo mesurado en redes sociales no se hizo esperar por parte de Rodrigo De Paul que escribió en Twitter, un mensaje de sueño cumplido por representar a la Argentina en una Copa del Mundo. La respuesta de Tini no se hizo esperar, pues la cantante también le dedicó unas palabras en su cuenta oficial.



Tini escribió, “estoy tan orgullosa de vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón”, y Rodrigo De Paul le respondió, “te amo Titi”. Los rumores no cesarán, pero este ida y vuelta de mensajes parece ponerle fin a una posible mala relación a la que aluden los medios argentinos.