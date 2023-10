Barcelona quiere homenajear a Messi luego de que el Camp Nou regrese

Durante la celebración de su octavo Balón de Oro el lunes 30 de octubre, Lionel Messi pronunció unas palabras con respecto a su relación con el FC Barcelona. Expresó su deseo de que el equipo blaugrana lo despida de la manera que se merece, ya que en 2021 no pudo llevarse a cabo debido a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, el FC Barcelona está considerando rendir un homenaje al argentino con la presencia del público. Actualmente, existen dos hipótesis sobre cuándo podrían llevar a cabo este acto. La primera opción sería realizarlo en noviembre de 2024, una vez que el Camp Nou esté disponible para partidos con una capacidad del 60%. La segunda alternativa sería esperar hasta que el estadio blaugrana alcance su aforo total, lo cual se prevé para el año 2026.

Durante la rueda de prensa posterior a la celebración del Balón de Oro, Messi tuvo unas palabras de agradecimiento al FC Barcelona y habló con la esperanza de volver al sitio donde estuvo 16 temporadas y consiguió varios récords.

​

​“No sé si se dará pero obviamente me encantaría poder despedirme de la gente de otra manera. Creo que quedó una sensación rara cuando me fui y creo que no está bueno con todo lo que compartimos y vivimos juntos, con todo lo que nos dimos mutuamente. No terminar de una manera que tengamos que terminar... Creo que me merezco despedir de esa gente con la que tantas alegrías y tristezas hemos vivido toda mi carrera. Barcelona es mi casa, amo al club y a mi gente. Si se da encantado de estar obviamente”, dijo el jugador del Inter de Miami.

Además de salir con estas declaraciones, Messi no guardó con su intención de que luego que se retire, pueda trabajar con el club catalán como secretario técnico del club.



“El Barça es especial, diferente a todo. El hecho de haber estado tantos años allí y tener buenos compañeros hizo que ganase tanto. Ojalá poder algún día colaborar y dar lo mejor para ellos como siempre hice”.

Recordemos que el jugador argentino fue canterano del club y estuvo durante 16 años, en los que tuvo números de leyenda. 778 partidos con 672 goles y 303 asistencias. Ganando múltiples ligas españolas, Copas del Rey, y 4 Champions League.