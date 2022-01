‘Llevamos meses viviendo juntos sin ser pareja’: esposa de Garay

Dura confesión de Tamara Gorro, actual pareja del exfutbolista argentino Ezequiel Garay, después de confirmarse su separación en este inicio de año.

A través de un video en Instagram, al que acompañó con el mensaje “Gracias por estos doce años”, la influeGarancer española dio detalles de lo mal que estaban con Garay y la decisión de tomar caminos distintos.



“Siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, pero ha llegado un momento en el que te estancas como pareja y tienes dos opciones: o continuar y terminar con un desgaste que no tenga solución, o continuar porque hay amor”, dijo.



Y continuó sobre la solución que encontraron: “Hemos decidido tomar un descanso con la fe y esperanza de continuar juntos... Somos una pareja normal que ha pasado y está pasando por este bache y que he tomado la decisión más adecuada, que es coger un poco de aire e intentar caminar juntos de nuevo”.



Así mismo aclaró que iniciará todo el proceso de separación, incluyendo el hecho de vivir en casas diferentes y definir la situación de sus dos hijos.



Reveló además que no pierde la esperanza de que este bache lo puedan superar y en dicho sentido confía en que en un futuro regresen. “Ezequiel siempre me va a tener a su lado, volvamos a estar juntos o sea indefinido. Le quiero, le amo. Yo voy a seguir mi vida, voy a seguir aquí”, culminó.



Tamara Gorro y Ezequiel Garay pondrán fin a un matrimonio de 12 años. Vea acá el mensaje de la mujer: