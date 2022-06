Se busca amante de Piqué: mujer niega conocerlo y dan otras pistas

La prensa anda en investigación exhaustiva, siguiendo las pistas de la que sería la amante de Gerard Piqué.

Según el programa Socialité, la supuesta modelo con la que habría sido infiel a Shakira, se identificaría con las iniciales CM, tendría solo 22 años y trabajaría en una de las empresas de eventos del futbolista.



Muchos asociaron el nombre a una persona con redes sociales, quien muy molesta exigió respeto a través de un comunicado: “me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales. No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda", dijo.



Después se supo que, al parecer, las iniciales serían en realidad CC y que ya habría estado en el Camp Nou con el jugador. Por ahora, la investigación no da resultados concretos.