¡Recaudaron solo un 2% de lo esperado! Fracasó la subasta de Maradona

La empresa que organizó el domingo una subasta de bienes que pertenecieron al fallecido Diego Maradona extendió este lunes por diez días hábiles la subasta ante la falta de ofertas por los artículos de mayor valor.

En su sitio web, la empresa aseguró que se "autorizará por los próximos 10 días hábiles "a que toda entidad, persona, empresa que desee ofertar por los lotes vacantes pueda hacerlo, acreditando debidamente su correspondiente garantía".



La decisión se tomó, argumentan, debido a "la cantidad de oferentes nacionales e internacionales que no han llegado a cumplir con la debida registración antes de la fecha pactada para el cierre de las habilitaciones (sábado 18 de diciembre)".



Este domingo fueron subastados gorros, guitarras, camisetas y cuadros, entre otros artículos, que pertenecieron al astro del fútbol pero los bienes más valiosos, dos departamentos y varios automóviles, no recibieron ninguna oferta.



El bien estelar de la subasta fue una casa ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto en la que vivieron los padres del campeón del mundo: Dalma Salvadora Franco (Doña Tota) y Diego Maradona (Don Diego). Aunque el precio comenzó en los 900.000 dólares, ningún participante quiso pelear por la casa del 'Diez' y terminó quedando vacante.



Otro de los inmuebles que terminó sin ofertas fue un departamento ubicado en las costas de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, que inició en 65.000 dólares y por el que no hubo pujas.



Incluso en el programa ‘ES POR AHÍ’ de América TV se supo que de la subasta se esperaba, al menos, un millón de dólares y tan solo se llegaron a 26 mil, es decir un 2.6%. Fracaso rotundo.



La subasta fue una iniciativa de los hijos y herederos de Maradona, que pretendían desprenderse de artículos y bienes que generaban gastos o que no podían guardar.