'Sterling y De Bruyne jugarán en el Real Madrid si quieren hacerlo' 

En medio de la situación que atraviesa el Manchester City tras estar a la espera de la decisión del TAS sobre la sanción de no poder jugar durante dos temporadas en Champions. El técnico sueco Sven-Göran Eriksson se refirió sobre el futuro de dos jugadores que han sonado en el Real Madrid para el futuro: Raheem Sterling y Kevin de Bruyne.

“Sterling y De Bruyne jugarán para el Real Madrid si quieren hacerlo, pero estaría decepcionado. No lo sé, realmente espero que se queden en Inglaterra. Cuando lo miras hasta ahora, y durante muchos años, la Premier League es la mejor liga del mundo, no hay dudas al respecto: la más popular, la mejor liga para ver”, señaló el exentrenador del City en el 2007.

Eriksson, quien dirigió a la Selección de Inglaterra ente el 2001 - 2006, también habló sobre Pep Guardiola, asegurando que es uno de los mejores del mundo: “Por supuesto que es importante. Es considerado uno de los mejores, si no el mejor entrenador del mundo. Lo ha sido durante mucho tiempo. Perderle antes de que termine su contrato sería malo para el Manchester City. Malo para los seguidores, malo para los jugadores y malo para el club. No se enviaría un buen mensaje. Espero que hagan todo lo posible para mantenerlo al menos hasta que finalice su contrato”, afirmó el estratega en declaraciones a Stats Perform News.





Hay que recordar, que ante la sanción impuesta al Manchester City por motivos de fair play financiero, varios jugadores han sonado para salir del equipo, luego de que por ahora, no puedan competir en la Uefa Champions League por los próximos dos años.