¿Qué pasó, Gabriel Jesus? Novia termina relación de manera fulminante

No la pasa bien Gabriel Jesus. De hecho lo pasa bastante mal: se lesionó de gravedad en pleno Mundial de Catar, Brasil fue eliminado en cuartos, le tocó pasar por el quirófano por una cirugía de rodilla y no disfruta del gran omento del Arsenal más que por TV. Y el regreso se demora.

Y en ese panorama, ahora se ha quedado sin pareja pues la brasileña Raiane Lima, su novia desde 2021 y madre de su hija Helena, de apenas 8 meses de edad, terminó la relación de manera fulminante.



La influenciadora, de 21 años, anunció en sus redes el final de la relación y dio puntadas sobre alguna posible causa: "Antes de que se propaguen los chismes, yo misma me propongo informarles que Gabriel y yo ya no somos pareja. Y el que quiera juzgar, que juzgue. El que quiera decir cosas malas, que hable. Como a algunos les gusta la desgracia, yo mismo me lo hago a la cuestión de anunciar el fin de algo que casi me consume.

Quien quiera celebrar también, que pueda celebrar (especialmente los familiares)", dijo en una historia que no está disponible.



Pero ¿qué pasó? "Después de este post, saben que nunca más me volverán a ver hablar de lo que pasamos, ni de ningún tema relacionado con nuestra hija. No fue traición, fue solo presión de todos y de todo. Nos llevábamos bien pero por los problemas de otras personas siempre nos afectaba. No puedo soportarlo más, y no voy a obligarme a hacer algo que me está matando".



Así, sin más, terminó todo. Ella borró todas sus publicaciones con el futbolista pero él no. ¿Una pelea más? Solo ellos saben. Lo cierto es que la racha es fatal para el brasileño, de 25 años, que ahora, al parecer sin querer, vuelve al mercado... al menos el romántico.