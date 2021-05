El video que emociona a los hinchas de Atlético: Simeone y sus hijas

Diego Simeone no para de celebrar el título de LaLiga de España 2020/2021 con el Atlético de Madrid, pues es el octavo título de su era como entrenador, en la que el equipo colchonero no solo renació, si no que le pelea de tú a tú a los hegemónicos Real Madrid y Barcelona.



En medio de los festejos, se presentó un ‘momentazo’ que celebró toda la afición y hasta ha llorado con ese momento. Simeone estaba siendo entrevistado en un programa de ‘Movistar’, cuando aparecieron Francesca y Valentina, sus pequeñas hijas.



Mientras que uno de los presentadores alzó a una de las niñas, el ‘Cholo’ llevó a sus brazos a la más pequeña. Y empezó a demostrar la pasión que les ha heredado por el ‘Aleti’.



“¿Qué somos?”, preguntó Simeone; “Un equipo”, respondió la mayor y repitió la menor. Luego, las pequeñas empezaron a cantar el himno del Atlético sabiendo perfectamente la letra del mismo.



¡Qué lindo momento!