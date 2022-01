¡Podía suceder! Árbitra y futbolista expulsado confirman su romance

Estaba en las cuentas de todos pero apenas ahora se confirma: la aparición de las mujeres como árbitras en partidos de fútbol podría terminar en romance con los hombres a los que les aplican justicia.

Acaba de sucederles a Jeff Hardeveld y Shona Shukrula, quienes acaban de confirmar su relación sentimental en sus redes sociales, con románticas escenas en Roma, Italia.



La historia de este amorío comenzó en agosto del año pasado, en un partido en el que, salvo por el 'click' que hicieron ambos, habría poco que recordar.



El momento del 'flechazo' ocurrió en el duelo de la Eerste Divisie (segunda división de Países Bajos), cuando se jugaba ya el último minuto y FC Eindhoven luchaba con todo por defender la victoria 1-0 contra FC Emmen. Entonces Hardeveld recibió una roja directa por una dura entrada a un oponente, que amenazaba con igualar la cuenta, y el árbitro central Sander van der Eijk no dudó. Camino al vestuario, el molesto expulsado tuvo una discusión con la cuarta juez, nada menos que la bella Shukrula. Y entonces nació el amor.

Él tiene 26 años y ella 30 y no ocultan su felicidad en sus redes sociales, en donde se han visto decenas de comentarios, algunos preguntando si es una situación ética fácil de manejar para los enamorados.



La duda la respondió un portavoz de la Federación de Fútbol de Países Bajos (KNVB), quien le dijo al sitio de noticias Algemeen Dagblad: “Dick van Egmond (jefe de árbitros) está al tanto de la relación. A Shona Shukrula no se le asignarán partidos en los que participe Jeff Hardeveld. Eso es todo. Su relación no es un problema para nosotros. Les deseamos toda la suerte del mundo“. ¿Vale la pena el riesgo de los enamorados? Para Hardeveld no hay duda.