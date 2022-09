Siguen sin resolver custodia y él da paso adelante: Shakira vs Piqué

Shakira y Piqué siguen adelante con sus vidas -o al menos lo intentan- después de anunciar su separación, en junio pasado. Pero aún tienen un asunto clave que resolver.

Recientemente se ha dicho que ella desearía trasladarse con sus dos hijos a Miami, donde tiene una mansión y podría alejarse del acoso mediático que sufre en España, además de tomar distancia de la nueva relación del futbolista con Clara Chía. Sin embargo, él no estaría de acuerdo en separarse así de los niños y haría todo lo posible por evitar su salida de su país.



Se dice que Shakira habría puesto el caso en manos de una abogada, recomendada por su amigo Alejandro Sanz, y que entre sus pruebas tendría un seguimiento hecho por detectives privados. Según el paparazzi Jordi Martin, entre sus pruebas tendría inclusive infracciones de tránsito cometidas por el jugador del FC Barcelona cuando se desplazaba en un automóvil con su hijo mayor.



Pero Piqué también ha activado a sus abogados, quienes recientemente advirtieron demandas por lo que el deportista califica como intromisión en su vida, y ahora tendrían un plan para que los niños Piqué no se vayan a vivir a Estados Unidos.



Medios españoles coinciden en afirmar que las leyes españolas favorecen e Gerard Piqué, pues protegen el ambiente de estabilidad de los menores, quienes recientemente volvieron al colegio y en su vida no conocen otro entorno diferente a Barcelona.



La artista colombiana ha propuesto alternativas para que sus hijos vean a su padre, cuya agenda entre el fútbol y sus negocios particulares es muy agitada, pero no habría tenido el efecto deseado. El pleito apenas empieza.