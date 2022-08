Otra novela: Shakira sufre y novia de Piqué es viral por 'Te felicito'

Shakira y Gerard Piqué, la novela de nunca acabar... todo lo mediático que fue su romance tenía que mantenerse igual ahora que avanza su separación.

Él ya no se guarda con su nueva novia, Clara Chía, mientras ella, según uno de los paparazzi que más la ha seguido, estaría pasando un mal momento, al punto de estar "desolada".



La cantante fue vista en un parque en compañía de sus hijos Milan y Sasha, acostumbrados ya a la persecución de los fotógrafos. Jordi Martin explicó en sus redes sociales las imágenes: Llevo 12 años detrás de Shakira La he seguido por medio mundo. Al día siguiente de que las imágenes de Piqué besándose con Clara dieran la vuelta al planeta, me fui a casa de Shakira La vi más triste y desolada que nunca. Aún y así quiso regalarme este reportaje que mostramos en exclusiva en 'el gordo y la flaca'. Quiero darle las gracias porque sé lo mal que lo está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño".



Y añadió: "Shakira solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mi disparar estas imágenes, creedme. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta".

Pero mientras ella se ve sola, aparentemente cumpliendo un acuerdo con Piqué de no aparecer públicamente con nuevas parejas antes de un año para evitar más complicaciones con los niños, en las redes sociales una publicación de la nueva novia del jugador, Clara Chia Marti, se ha hecho viral.



Lo curioso es que es una página de fans, sin verificación ni pista alguna de ser oficial, pues se sabe que la mujer, de 23 años, habría cancelado sus redes sociales para mantener su relación tan privada como fuera posible. Sin embargo, la cuenta de Instagram en la que aparece una rubia muy parecida a ella, ganó miles de seguidores al registrar un video en el que aparece bailando la canción 'Te felicito', de Shakira.



Esta es la imagen, que podría ser un fake... aunque la curiosidad por saber más de la mujer por la que Piqué cambió a Shakira puede más que todo: