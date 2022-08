¿Piqué se casa y tendrá hija? ¿Shakira lo olvidará? Hablan astrólogos

El capítulo que faltaba por escribirse en la historia de la separación de Shakira y Piqué por fin se conoció: ¡turno para los astros!

Son varios los expertos que se han ocupado del asunto y hay más de una discrepancia entre unos y otros.



Para empezar, Padme, astróloga y vidente, aseguró que el nuevo romance del futbolista no durará mucho. "Y bueno, Piqué, ¿cuánto tiempo va a durar este noviazgo? En realidad yo le estoy preguntando a mi oráculo, y me dice que más tarda en cantar un gallo que en se truene este noviazgo, no veo en realidad que vaya a durar mucho tiempo únicamente cuando pase el deseo, la pasión", indicó, al tiempo que aseguró que, al final, entenderá que Shakira es quien lo amaba.





Entre tanto, la cubana Mhoni explicó: “ella se enamoró y creyó en el amor hasta cierto punto, y Piqué la quiso dejar después que nació el segundo hijo”.



Según ella, Clara Chía, nueva novia de Piqué, está embarazada y por eso han decidido mostrarse juntos públicamente. “Él va a ser papá de una niña. La muchacha tiene uno o dos meses de embarazo”, dijo.



Finalmente, Daniel Daza explicó en charla con Semana que esta separación hace parte de un gran cambio que Shakira experimenta cada doce años y que regularmente dispara su carrera y su vida. En su opinión, no hubo una infidelidad de parte de Piqué sino que así estaban viviendo hace tiempo, en una relación abierta.



"Llevaban muchos años así, aproximadamente tres años y medio, y precisamente cuando la luna negra le pasa por la casa del matrimonio a Shakira, se tienen que divorciar. En realidad es una relación en la que hubo, no digamos que infidelidades porque Shakira aceptó los términos y condiciones, pero llega un momento en que su ascendente capricornio hace que explote y no quiera más nada, porque ya están creciendo sus hijos y ella no quiere que estén en ese ambiente”, dijo.



Sobre Clara Chia dijo: “digamos que de aquí a enero de 2023, muy probablemente ya no esté con esa muchacha”.



¿Y el futuro sentimental de Shakira? “Por ahora, a ella nadie le conviene en temas emocionales, sí tendrá que encontrarse a alguien, en temas de relación de pareja y también tendrá que ser una persona, ya sea empresaria o una persona que tenga muy buen dinero o posicionamiento social”, concluyó.