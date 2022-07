Niegan acuerdo entre Shakira y Piqué y revelan mensaje que él le envió

¿Qué ha pasado entre Shakira y Gerard Piqué que aún no se sepa? Poco. Al menos eso es lo que se ha podido filtrar pues solo los abogados de ambos conocen el fondo del acuerdo de separación en el que trabajan, el cual tendría varias exigencias que aún los separan.

Aunque en un principio se dijo que ya habría acuerdo, que el mismo pasaría por una condición del jugador de que la artista asumiera una deuda cercana a los 400.000 dólares y varios pasajes al año para ver a los niños en Miami, en las últimas horas se conoció que no estaría todo tan decidido.



Según el diario 'La Vanguardia' de Barcelona, no hay nada dicho: "la propuesta de convenio está sobre la mesa pero la artista colombiana no acaba de aceptar las propuestas del futbolista y viceversa. En cualquier caso, confirman a La Vanguardia que los flecos económicos ni siquiera han comenzado a discutirse: todo gira por ahora en torno a la guarda y custodia de los menores".



Según varios medios, el anhelo de las familias de ambos sobre una posible reconciliación ya dejó de ser una posibilidad, más ahora que se ha conocido el frío mensaje que el defensor le habría enviado a la madre de sus hijos, al entender que no habrá perdón: “Te deseo lo mejor. Lo importante es la felicidad y el bienestar de nuestros hijos”, habrían sido sus palabras.