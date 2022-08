¿Shakira también tuvo amor secreto? Prensa habla de otro famoso atleta

Ya Gerard Piqué no se molesta en ocultar su romance con Clara Chía, el que había precipitado su separación de Shakira, pero los medios especializados siguen hurgando en la vida de privada de ambos, tratando de descubrir más secretos.

El último tiene que ver con un posible amor del pasado de la colombiana con otro atleta élite que no era el futbolist del FC Barcelona.



Jordi Martin, el paparazzi que captó a Piqué con su nueva novia, reveló en el programa 'América Noticias' que Shakira también también tuvo un amor secreto, aunque fue antes de conocer al defensor catalán.



"Puedo decir que Shakira hizo un videoclip con Alejandro (Sanz), pero que no se involucró con él. Se involucró con una persona igual o más famosa", contó.



¿Podemos revelar la identidad?", le preguntaron. Ojo a la respuesta: "Es una persona mundialmente reconocida y es un deportista de alto nivel. No es de fútbol, es tenista".



El tenista top que la cantante conoce es nada menos que Rafael Nadal, quien protagonizó con ella el video de la canción 'Gitana' en 2010, justo antes de grabar el video de Waka, Waka en el Mundial de Sudáfrica, donde conoció a Piqué.



"Yo digo que hubo algo en un videoclip con un deportista de alto nivel en España, entre los tres mejores deportistas de la historia del país, y hubo un idilio. Ahí lo dejo, no puedo dar nombres", dijo Martin.



"¿Es la persona que ha ganado más Grand Slam en su historia?", le preguntaron. Y el paparazzi no dejó dudas: "Si, y se ha dicho todo".