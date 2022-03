Shakira reveló infidencia sobre Piqué tras la goleada en El Clásico

Barcelona está de fiesta. El cuadro comandado por Xavi Hernández de a poco recupera la memoria y este domingo dio una prueba de categoría ni más ni menos que frente a su eterno rival, Real Madrid.



Los culés ganaron, gustaron y golearon en el mismísimo Santiago Bernabéu. Presentación excelsa para seguir ascendiendo en la tabla de posiciones de LaLiga.

Tras la sólida victoria, las redes sociales explotaron. Por un lado, las críticas y el enojo de los hinchas merengues; por otro, las burlas y el gozo de los aficionados blaugranas.



Entre los mensajes, sobresalió el de una exitosa artista colombiana. A través de Twitter, Shakira reveló una infidencia sobre Gerad Piqué, su esposo y padre de sus hijos, respecto al duelo de este domingo.



Si bien aseguró que el español le dice que no hable de temas relacionados al Barça en sus redes, la hazaña lograda en la capital fue suficiente para ella elogiara el compromiso del zaguero central.



“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, trinó la barranquillera.



Vale recordar que la presencia de Piqué en El Clásico estuvo en duda a lo largo de la semana, debido a unas molestias en el aductor. Al final entró en la convocatoria, fue titular y lideró la zaga defensiva en el Bernabéu.