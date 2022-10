Las señales de Shakira sobre actitud de Piqué: ¿dos años en crisis?

Shakira y Gerard Piqué reducen sus conversaciones a lo que tiene que ver con la custodia de sus dos hijos, asunto que se resuelve entre abogados y estrados judiciales. Pero no significa que no sepan detalles de lo que los llevó a terminar una relación de doce años.

Para la colombiana es la música el escape y el lugar ideal para contar un dolor que, al parecer, estuvo guardando por años.



Amy García se dio a la tarea de recoger esas señales que dio sobre posibles problemas con su ex pareja.



En la canción ‘Me gusta’, que hizo con Anuel y que se lanzó en 2020, encontró la frase: “Antes me llenabas la casa de rosas, y ahora solo vive llena de tus cosas. Dices que me quieres, pero siento que me usas. Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla para afeitarte”.

Me gusta, Shakira

en 'Don't wait up' agrega detalles como : “Me arreglé para ti, pero pareces tan ocupado. Es el momento de arreglarnos”... “Necesito hacer algo por mí misma. No esperes despierto”.





Video, Dón't Wait Up de Shakira

En 'Te felicito, con Raw Alejandro, sí que sobran las coincidencias: "Por completarte me rompí en pedazos, Me lo advirtieron, pero no hice caso, Me di cuenta que lo tuyo es falso, Fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes, Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes, Te felicito, qué bien actúas, De eso no me cabe duda, Con tu papel continúa, Te queda bien esе show, Te felicito, qué bien actúas".

Te felicito, Shakira

Las referencias resultan inevitables en su último lanzamiento 'Monotonía', con Ozuna: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía; Fue culpa de la monotonía; Nunca dije nada, pero me dolía; Yo sabía que esto pasaría; Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo; Siempre buscando protagonismo; Te olvidaste de lo que un día fuimos", dice.